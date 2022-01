Solbergs tøffe EM-oppdrag: Må slå ut hjemlandet

På akkrediteringslappen som henger rundt halsen til Glenn Solberg står det «Team Sweden», men flagget under er norsk. Og det stopper ikke der. I den siste kampen i mellomspillet i håndball-EM møtes Sverige og Norge i en kamp som blir helt avgjørende for hvilket av lagene som får spille om EM-medaljer senere i uka.

Det kan nevnes først som sist: Uavgjort gir teoretisk sjanse for at både Norge og Sverige går videre til semifinalen, men bare hvis Spania taper mot Polen. Det er ikke spesielt sannsynlig.

På andre siden av parketten tirsdag kveld står en tidligere mentor, han som hadde Solberg under sine vinger da han var assistent for Norge i årene 2014-2016; Christian Berge.

Solberg innrømmer at det blir en smule rart å møte sin gamle læremester og sine tidligere elever:

– Det blir spesielt. På Norges lag er det karer som jeg har trent både på juniorlandslaget og A-landslaget. Men når dommeren blåser i fløyta og starter kampen, er det ingen som tenker på det lenger. Da handler det om å vinne, sier 49-åringen som i fjor ledet Sverige til et sensasjonelt VM-sølv.

Spøkefull

I Solbergs periode som svensk landslagssjef har Sverige og Norge kun møttes i en uoffisiell landskamp i Fukuoka før OL, en kamp som også ble avbrutt mens stillingen var uavgjort, på grunn av at gulvet var glatt.

Før Solberg inntok sjefsstolen møttes Norge og Sverige i EM 2018, VM 2019 og EM 2020. Norge vant alle gangene.

– Gjorde de det? spør en tilsynelatende overrasket Solberg med et glimt i øyet.

At Norge skulle passe Sverige ekstra dårlig i en avgjørende kamp er han ikke enig i, og han tror at formen til spillerne er det som teller mest.

– Jeg har ikke tenkt på det på den måten. Norge har vært bra de siste fem årene, så det er ikke rart at du taper for dem. At de passer oss dårlig? Jeg håper ikke det. Jeg tror det definitivt blir ekstremt tett og jevnt, og da er det litt dagsform som avgjør hvem som vinner.

Svekket

Så langt i EM er Solberg mest fornøyd med det svenske forsvarsspillet, men også det faktum at relativt uerfarne spillere fortsetter å tre fram og ta en stor plass i hans svenske prosjekt.

— Jeg er utrolig stolt over at vi har klart å skape en kultur der spillerne føler seg hjemme og trygge, og at de kan gjøre det de pleier i klubbene sine også på landslaget. Jeg er veldig fornøyd.

Mandag fikk Solberg en kjedelig beskjed i form av to nye positive koronatester på sentrale spillere. Keeper Andreas Andreas Palicka og midtbacken Felix Claar går glipp av Norge-kampen.

– Nå er det nye forutsetninger for oss før kampen mot Norge, og vi skal slåss om en semifinaleplass selv uten dem, sier Sverige-treneren.

Før kampen skal han imidlertid vise Norge respekt ved å synge begge nasjonalsangene. Han har både "Ja, vi elsker" og "Du gamla, du fria" inne i repertoaret.

— Ja, jeg skal nok gjøre det, sier han med et smil.