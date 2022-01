Trønderen forlot høydesamlingen i italienske Seiser Alm søndag morgen. Det gjorde han sammen med sprinttrener Arild Monsen, som testet positivt på en antigentest ved ankomst på Gardermoen og senere på en PCR-prøve.

Hittil har Iversen bare avgitt negative svar. Han har vært gjennom fire testrunder det siste døgnet, men sier han «skjønner at jeg lever litt utsatt i noen dager».

– Det er veldig spesielt

Treneren for kvinnelandslaget i langrenn skulle gjerne vært foruten usikkerheten i OL-oppkjøringen.

– Det er veldig spesielt. Det er vanskelig å ikke være utrygg. Vi vet det er risikabelt, og at det er en stor sjanse for at noen i den norske troppen ikke får dra til OL. Noe annet ville vært en senasjon, sier Iversen til NTB.

De neste dagene er det hjemreisen fra Nord-Italia til Norge som utgjør den største smitterisikioen. Langrennsfolket reiser med ordinært rutefly fra München. Deretter venter det ett døgn på norsk jord før en chartret tur til Beijing-lekene skjer 27. januar.

– Det blir noen kritiske og spennende dager



– Jeg tror at utøverne og trenerne har vært flinke. Vi kan ikke bruke energi på ting vi faktisk ikke kan gjøre noe med. Mitt inntrykk er at løperne har greid å dytte dette foran seg, sier Iversen.

– Men det er klart: Det blir noen kritiske og spennende dager vi går i møte. Vi krysser fingrene litt og håper at det skal gå bra.

Mandag ettermiddag ble det kjent at flere herreløpere trolig blir definert som nærkontakter av Monsen. Det vil fort bety senere OL-avreise for dem det gjelder. Olympiatoppen har også satt opp et charterfly 31. januar.

Bjervig: – Enkelte løpere defineres som nærkontakter av Monsen



Landslagstrener Arild Monsen har testet positivt for corona. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

Langrennssjef Espen Bjervig opplyser at enkelte av de norske OL-løperne i Italia vil bli definert som nærkontakter av koronasmittede Arild Monsen.

Det betyr at flere løpere kan bli nødt å utsette sin avreise til OL. Det forklarte Bjervig i et digitalt pressemøte mandag ettermiddag.

– Jeg kan bekrefte at noen er nærkontakter, og kommer til å bli definert som det. Samtidig må jeg spesifisere at dette gjelder italienske regler, sa Bjervig til pressen.

Må reise senere til Kina



Hvem som har fått eller kan få nærkontaktstatus, ville ikke langrennssjefen ut med.

– Det vil jeg komme tilbake til når vi har fått et totalbilde på det, sa han – og la til at det ikke er hjelp å få fra italienske myndigheter i arbeidet med smittesporing og klarlegging av hvem som defineres som nærkontakter.

Han var også tydelig på at det går mot reiseendringer for flere av de norske langrennshåpene.

– Vi kommer nok fort i en situasjon der enkelte utøvere må dra senere, sa Bjervig – vel vitende om at hele troppen i utgangspunktet skulle reist til Kina 27. januar.

Mye tyder på at enkelte løpere nå må få plass på Olympiatoppens andre charterfly. Det går 31. januar.

Sprinttrener Monsen testet positivt for coronaviruset da han kom hjem fra Italia søndag kveld, og igjen på en PCR-test mandag morgen.