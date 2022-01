Chiefs til semifinale etter ellevilt NFL-drama mot Bills

Chiefs fikk ballen først i forlengningen, og det avgjorde en kamp der lagene ikke kunne slutte å score. Mahomes' touchdownpasning til Travis Kelce ble vinnerpoengene, etter at Bills og quarterback Josh Allen hadde hatt seieren dypt nede i lomma.

Bare i kampens to siste minutter tok Bills ledelsen to ganger med touchdown, siste gang med 13 sekunder igjen. Chiefs tok ledelsen en gang og utlignet med den aller siste berøringen. 25 poeng i de to siste minuttene er sluttspillrekord.

Allen kastet fire touchdownpasninger i kampen, samtlige til Gabriel Davis som dermed er den første med fire TD-mottak i en sluttspillkamp. Totalt hadde Allen ni touchdownpasninger i sluttspillet, men det er Mahomes og Chiefs som får møte Cincinnati Bengals i semifinale.

– Det var en stor kamp mellom to store lag. Josh spilte ræva av seg, unnskyld språkbruken, sa Mahomes i TV-intervju rett etter sluttsignalet.

Nye stjerner

Tom Brady, Aaron Rodgers og Ben Roethlisberger, den gamle garde av quarterback-superstjerner, var feid ut av sluttspillet uten å nærme seg sitt beste nivå. Så overtok den nye generasjonen rampelyset, og Allen og Mahomes bød på en uforglemmelig oppvisning i angrepsspill.

De fulgte hverandre gjennom kvelden med sin nye type quarterbackspill. Ingen av dem er redde for å løpe med ballen, og de improviserer langt oftere enn forgjengerne. Underarms- og sidearmskast er også deler av repertoaret som gjør livet surt for forsvarene.

De siste minuttene av kampen vil aldri bli glemt. 1.54 minutt før slutt tok Bills ledelsen 29-26 med Allens tredje touchdownpasning til Davis. Mahomes ble ikke svar skyldig. Med 1.12 igjen fant han Tyreek Hill med en lang pasning, og det sto 33-29 til hjemmelaget.

13 sekunder

Allen førte laget over banen nok en gang, med pasninger og oppofrende løp. 13 sekunder før slutt leverte han sin fjerde TD-pasning til Davis, og Bills så ut til å ha avgjort med 36-33.

Mahomes ga seg ikke. Noen lange pasninger til Hill og Kelce rev i stykker Bills-forsvaret som normalt er ligaens beste mot pasningsspill, og dermed kunne Harrison Butker sparke utligningen fra 49 yards idet de siste sekundene tikket ned.

I forlengningen brukte Mahomes 4.15 minutter på å føre laget 75 yards i løpet av ni spill, og han avsluttet med en pasning til Kelce i målsonen. Da kunne festen starte i Kansas City.