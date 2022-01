Zlatan ut med nok en skade i toppkampen

Uavgjortresultatet gjør at Milan har tapt terreng til serieleder Inter, som vant sin kamp mot Venezia 2-1 lørdag. Byrivalen leder med fire poeng foran Napoli og Milan og har i tillegg én kamp mindre spilt.

Ibrahimovic tuslet av banen etter 27 minutter. Svensken, som blir 41 år i oktober, hadde signalisert et bytte til benken to minutter tidligere. Senere fikk han en ispose rundt sin høyre hæl. Ifølge Aftonbladet er det Zlatans åttende skade de siste 15 månedene.

Morten Thorsbys Sampdoria gikk på et 0-1-tap borte mot Spezia tidligere på dagen. Det gjør at klubben fra Genoa kun er tre poeng over nedrykksplass. Kristoffer Askildsen satt på benken for Sampdoria under hele kampen.

Thorsby noterte seg for sitt niende gule kort for sesongen i 0-1-tapet.