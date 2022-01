Chelsea med etterlengtet ligaseier – stoppet Tottenhams rekke

For Tottenhams del endte den ubeseirede kamprekken i ligaen på ni kamper. De hadde før kampen ikke tapt siden oktober, da de ble slått 0-3 av Manchester United.

Chelsea hadde ikke vunnet i ligaen siden 2. juledag, da Aston Villa ble slått 3-1. Etter det har det sett tungt ut for laget fra Vest-London. De ble tidlig nevnt som et tittelkandidat, men resultatene den siste måneden har skadet de håpene.

Søndag var de tilbake på seiersstien, og denne gang med seier mot en rival. Hakim Ziyech bøyde inn lederscoringen like etter pause med et kremmerhus fra langt hold. Etter 55 minutter doblet Thiago Silva med et hodestøt. I 1. omgang hadde Harry Kane og Tottenham fått en scoring annullert.

Etter baklengsmålene greide aldri Tottenham å skape de største sjansene, og det endte dermed 2-0 til vertene.

Nå venter en liten vinterpause i Premier League. Neste ligakamp for Chelsea er et nytt London-derby, denne gang mot Arsenal 12. februar. Tottenham møter Southampton 9. februar.

Praktscoring

Chelsea dominerte til tider banespillet i oppgjøret og kom til flere halvsjanser, men var ofte upresise foran mål. Det var Tottenham som først skulle bli involvert med en ball i nettet. Kane slet seg løs og satte ballen i mål like før pause, men videodømmingsassistenten annullerte scoringen etter at den engelske landslagskapteinen hadde vært for røff med målscorer Silva i forkant.

2. omgang startet med et smell. Etter snaue to minutter bøyde Ziyech på vakkert vis ballen i lengste hjørne fra 17 meter. Ballen var helt utakbar for Spurs-keeper Hugo Lloris.

Like etter var marokkaneren nære igjen, men denne gangen hindret Lloris ham. Etter 55 minutter kunne ikke Lloris gjøre noe da Silva stusset videre en dødball fra Mason Mount i mål.

Klubb-VM neste

«Spurs» greide aldri å samle sammen sluttspurten de hadde mot Leicester sist. Da sikret de seieren med to raske mål på overtid. Kanes forsøk på et hjørnespark mot slutten ble den eneste farligheten.

Chelsea reiser til De forente arabiske emirater der de skal kjempe om VM-trofeet for klubblag. Klubben har aldri deltatt i turneringen tidligere og skal møte Copa Libertadores-vinner Palmeiras fra Brasil i semifinalen. De andre lagene i turneringen er Al Ahly (Egypt), Al Hilal (Saudi-Arabia), Monterrey (Mexico), Auckland City (New Zealand) og Al Jazira (De forente arabiske emirater).