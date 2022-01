– Kjetil Jansrud er en erfaren kulturbærer som er bra for troppen, og det er gledelig at han rakk å bli klar for OL. All ære til Kjetil og teamet rundt ham for den jobben de har gjort etter han ble skadd, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

OL-troppen består nå av 82 utøvere.

Det var i super-G-rennet i Beaver Creek tidlig i desember. Der ble det konstatert skade på korsbånd og innvendig sidebånd. Like etter ble det opplyst at alpinisten var ute i seks til ni måneder.

– Det er veldig gledelig at skaden til Kjetil ikke var så alvorlig som først antatt, og at han nå får delta i sitt femte OL. Vi ser fram mot å ha et større og enda mer slagkraftig lag i Beijing, sier alpinistenes sportssjef Claus Ryste.

Det betyr at Jansrud får delta i sitt femte strake OL. Jansrud har tidligere vunnet ett gull, to sølv og to bronse i vinterlekene.