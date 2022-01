Toppet norsk herrelag vant OL-generalprøven i skiskytterstafett

Det var den siste verdenscuptesten før OL i Beijing. Norge stilte med toppet lag. Lægreid, brødrene Bø og Christiansen som ankermann. Det er disse som også skal utgjøre det norske OL-laget.

Flere av utfordrerne, som Frankrike, Tyskland og Sverige, stilte ikke med sine sterkeste kort. Russland hadde ingen god dag på standplass søndag, men tok 2.-plassen, 1.57 minutter bak Norge.

Lægreid har ikke vært like stødig som normalt på standplass under rennene i Anterselva, men leverte en solid liggendeserie på stafetten. På stående måtte han derimot bruke to ekstraskudd. Han måtte se franske Fabien Claude veksle åtte sekunder foran seg.

– Jeg er fornøyd med løpet, men skytingen ga indikasjoner på at noe må bli bedre. Det er bare hjem og trene, sa Lægreid til NRK.

Solid

Tarjei Bø gikk en flott etappe og hadde tatt igjen det tapte og økt med 9,5 sekunder til franske Antonin Guigonnat.

På stående skyting banket Bø ned blinkene, og han gikk ut i god ledelse. Den franske løperen hadde en forrykende avslutning og tok inn rundt åtte sekunder på 300 meter og vekslet 7,5 sekunder bak.

Johannes Thingnes Bø ga derimot ikke konkurrentene noe håp og trøkket til på den første delen. Feilfri liggende skyting førte til en avstand på 29 sekunder til Tyskland og David Zobel.

Han levnet ingen tvil med å skyte feilfritt på stående skyting. Avstanden til toer Frankrike var økt til 1.02.

Trygg Thingnes Bø

Thingnes Bø har slitt med skytingen sin og med å tilpasse børsa etter å ha hatt problemer med en vond skulder de siste årene. Han har gjort flere justeringer. Søndag kunne han forlate standplass uten en eneste bom.

– Nå kan vi slippe ned skuldrene. Ikke mer børseprat, og jeg reiser til OL med feilfri skyting, sa Thingnes Bø til NRK.

Christiansen har ikke vist storform under løpene i høyden, men med hans liggende skyting økte han avstanden ned til franske Eric Perrot.

Den norske ankermannen brukte litt tid på siste stående, men brukte bare ett ekstraskudd og sikret med det seieren. Avstanden til Frankrike var på over 1.30 minutter, men franskmannen sprakk og måtte se Russland og Tyskland passere på sisterunden.