City avga poeng mot Southampton – seiersrekken brutt

Kyle Walker-Peters ga City en kalddusj tidlig i 1. omgang da han på vakkert vis tuppet ballen i mål. Den ledelsen holdt inn til pause, men derfra og ut handlet alt om Manchester City. Det selv om det ikke var synlig på måltavla til slutt. Aymeric Laportes utligning ble omgangens eneste mål.

City kjørte på etter utligningen, men stolpen sto i veien for laget ved flere anledninger. De lyseblå beleiret sekstenmeteren til vertene, og Southampton så lenge sluttkjørte ut i kampen om et svært sterkt poeng. Vertene holdt ut og sikret poenget.

City har 57 poeng på 23 kamper med tolv poeng ned til Liverpool på 2.-plass foran de rødes oppgjør mot Crystal Palace søndag ettermiddag. Liverpool har dessuten to kamper til gode på City.

Med uavgjortresultatet røk rekken på tolv strake trepoengere. Mohamed Elyounoussi kom inn til 2. omgang, men markerte seg ikke spesielt i kampen. Han tok et taktisk gult kort på overtid da han stoppet en City-kontring.

Neste kamp for City er mot Brentford 9. februar. Southampton møter Tottenham samme dag.

Drømmestart

Kampen startet på best tenkelig vis for Southampton. Etter at City hadde tatt styringen kriget Walker-Peters seg fri i feltet og satte ballen i lengste hjørne. Han spilte vegg med Nathan Redmond før han avsluttet. City-keeper Ederson var sjanseløs.

Etter målet var det igjen City som styrte kampen, men ligalederne slet foran mål. De kom til flere store sjanser, men etter at Raheem Sterling ikke greide å score på nærmest åpent mål, var det vertene fra sørkysten som kunne gå i garderoben med 1-0.

I 2 omgang var det Southampton som igjen startet best. Armando Broja, som fikk en scoring annullert i 1. omgang, var nære ved å doble. City-stopper Laporte skled inn i situasjonen og fikk klarert før avslutningen kom.

Utligning

Deretter skulle Laporte være sentral i andre enden av banen. Kevin De Bruyne slo en flott dødball inn i feltet, og der fikk Laporte stå helt alene og stange inn utligningen.

Drøye 20 minutter før slutt var De Bruyne svært nære ved å sende City i ledelsen, men skuddet fra langt hold smalt i stolpen og ut. Noen minutter senere var det Gabriel Jesus' tur til å treffe stolpen. Et kvarter før slutt gikk De Bruyne i bakken i Southampton-feltet, men etter å ha konferert med videodømmingsassistenten konkluderte dommerteamet med at belgieren ble tatt utenfor feltet.

Etter mye press holdt altså til slutt Southampton unna.