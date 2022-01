Ceïde forlater RBK – blir proff i Serie A

Overgangen ble bekreftet av RBK fredag. Den unge kantspilleren kommer til et lag som i øyeblikket ligger midt på tabellen i den italienske toppdivisjonen.

– Det er veldig rart å forlate Rosenborg. Klubben har gitt meg og tvillingbroren (Mikkel) min alt. Vi kom fra Finnsnes og mange klubber sa nei til oss. Jeg er glad for at de ga meg sjansen og vi fikk spille her, sier Ceïde.

Ceïde-opsjonen vil automatisk bli utløst hvis Sassuolo beholder plassen i Serie A ved sesongslutt, skrev Adresseavisen nylig. Ifølge avisen blir det i så fall RBKs største salg siden Ole Selnæs gikk til franske Saint-Étienne for mellom 30 og 50 millioner kroner i 2016.

– Det er god økonomi for oss i selve lånet. Dersom totalpakken fullbyrdes når Sassuolo mest sannsynlig beholder plassen ligaen, er det den største avtalen for Rosenborg på over fem år, sier Rosenborgs sportslig leder Micke Dorsin.

– Denne overgangen viser at Rosenborg er attraktive i de store ligaene, og det var noe Emil selv hadde veldig lyst til. Dette ble en god løsning for alle parter, og vi ønsker ham lykke til i Italia, sier svensken videre.

20 år gamle Ceïde har vært i Rosenborg siden 2019. Han har i utgangspunktet en kontrakt med trønderne ut 2024-sesongen.