Liverpool til ligacupfinale – slo Arsenal borte

Portugiseren scoret begge målene som sikret Liverpool 2-0 sammenlagt over to oppgjør.

Det første oppgjøret, som endte 0-0, gikk uten Martin Ødegaard, Der ble det i timene før avspark ble kjent at han hadde testet positivt på coronaviruset. Han startet torsdagens oppgjør, men var relativt anonym for vertene.

Men det var Ødegaard og hjemmelaget som kom best i gang. De styrte kampen fra start og kom til flere gode sjanser. Det var likevel Liverpool som skulle finne nettmaskene.

Jota slet seg løs og sendte en markkryper i mål etter 19 minutter. Liverpool tok deretter styringen og hadde flere sjanser til å øke ledelsen, før samme mann doblet drøye ti minutter før slutt.

Arsenal skapte mange muligheter, spesielt i 1. omgang, men ingen av dem kom forbi Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Dermed ender ligacupreisen i semifinalen for Ødegaard og co.

Rett før slutt pådro Arsenal-spiller Thomas Partey seg sitt annet gule kort. Dermed fikk laget en spiller utvist i begge kamper.

I finalen på Wembley i februar venter Chelsea på Liverpool. De blåkledde slo Tottenham i den andre semifinalen.

Styrte

Det var Arsenal som tidlig tok styringen på hjemmebane. De presset Liverpool høyt og kom til flere muligheter i løpet av de første fem minuttene. Blant annet da Alexandre Lacazette traff tverrliggeren på frispark.

Men det var Liverpool som fikk det første målet. Jota kriget seg fri på 16 meter og drev med ballen før han la den i motsatt hjørne. Arsenal-keeper Aaron Ramsdale var sjanseløs selv om skuddet ikke var så hardt.

Like etter pause var Lacazette nære igjen, men avslutningen gikk like over målet til Kelleher.

Stjerneskudd

Liverpool stilte med det unge stjerneskuddet Kaide Gordon på vingen i Mohamed Salahs fravær. 17-åringen scoret sitt første seniormål for Liverpool mot Shrewsbury i FA-cupen tidligere i måneden. Torsdag var han nær en ny scoring.

Målscorer Jota drev med ballen før han fant Gordon i feltet, men skuddet fra kloss hold gikk over. Unggutten ble tatt av etter en drøy time.

Ti minutter senere doblet Jota ledelsen. Trent Alexander-Arnold slo en lang ball opp mot Jota, som brystet den ned og lobbet den over Ramsdale. Videodømmingsassistenten sjekket for offside, og etter hvert konkluderte de at Liverpool-spilleren var onside.