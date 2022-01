Roar Strand ny assistenttrener i Rosenborg

Det opplyser klubben på sine hjemmesider torsdag. Strand tar steget opp fra Salmar Akademiet, som har ansvar for klubbens ungdomslag.

– Det er veldig inspirerende å få denne muligheten. Jeg er ikke en veldig rutinert trener, men fotballfaget, det kan jeg. Jeg har mye erfaring og nå handler det om å få det jeg, Kjetil og Geir står for, overført til spillerne. Der har jeg noe å bidra med, sier Roar Strand.

Fra før har Kjetil Rekdal hentet inn Geir Frigård i trenerteamet. De to har hatt mange samtaler med ulike kandidater, og de er veldig glad for at Roar ønsket å bli med i teamet, skriver klubben.

– Roar var en av de første jeg satt opp på listen min over kandidater. Han er en veldig god match med Geir og meg. Han er en annen type enn oss og komplementerer teamet. Roar har en enorm erfaring og folk lytter når han prater. I tillegg er han sulten. Vi er veldig glad for å få han med i trenerteamet, sier Rekdal.