Hopp: Johann André Forfang avga positiv virustest

Landslagssjef Alexander Stöckl bekrefter overfor NTB at Forfang har avgitt en positiv hjemmetest. Nettavisen omtalte saken først.

Nå avventer hoppledelsen svaret på tromsøværingens PCR-prøve. Det er ventet torsdag ettermiddag.

– Vi må bare vente på svar. Den først hurtigtesten var positiv i dag tidlig. Den ble tatt som følge av at hopperne har vært testet hyppig de siste dagene, sier Stöckl til NTB.

Forfang ble så sent som tirsdag norsk mester i storbakken i Holmenkollen. I det rennet deltok ikke lagkameratene Daniel-André Tande eller Fredrik Villumstad etter å ha testet positivt på coronaviruset etter hjemkomst fra verdenscuprennene i polske Zakopane sist helg.

Marius Lindvik valgte også å stå over etter å ha blitt definert som nærkontakt. Han hadde overnattet hos Tande. Rælingen-hopperen reiser heller ikke til kommende helgs verdenscuprenn i Titisee-Neustadt, til tross for at han kun har avgitt negative virustester. Spørsmålet er nå om turen også ryker for Forfang.

OL-trøbbel?

Smittesituasjonen er heller ikke ideell med tanke på at Beijing-OL nærmer seg med stormskritt. På spørsmål fra NTB om hva han tenker dersom også Forfang bekreftes smittet, svarer landslagssjef Stöckl:

– Da har vi en større utfordring.

Hvilke konsekvenser smittesituasjonen får for OL-deltakelsen til Tande og Forfang, er for tidlig å si. Sikkert er det imidlertid at de må avgi fire negative virustester før avreise til Kina, den første av dem fem dager før innreise til OL-landet.

Natt til torsdag opplyste nemlig arrangørene i Beijing at testkravene rundt innreise for utøvere som nylig har vært virussmittet er endret, ifølge Nettavisen. Tidligere måtte den første av fire negative tester avgis senest åtte dager før ankomst til Kina. Nå er altså antall dager endret til fem.

– Det at antallet dager er endret til fem, er bra for oss, fastslår landslagssjef Stöckl.

Samtidig er det ulikt fra person til person hvor mange dager som går før viruset er ute av kroppen.

Forbereder reserver

Stöckl bekrefter overfor NTB at det jobbes med å se på alternative løsninger rundt reise til OL, og eventuelt hvem som skal utgjøre den norske troppen til Beijing-lekene. På spørsmål om det er mulig å skyve avreisen for enkelte hoppere, svarer han:

– Vi er i dialog med Olympiatoppen angående dette, men det er krevende fordi det går ikke så mange fly.

Landslagssjefen bekrefter videre at det jobbes med det administrative rundt å ha reserver klare dersom noen hoppere ikke kan reise som planlagt.

– Vi har flere utøvere på lista, og flere av dem har begynt å fylle ut nødvendige skjemaer rundt helseopplysninger for å være på den sikre siden, sier Stöckl.

– Hvor bekymret blir en landslagssjef over situasjonen som er oppstått?

– Nå er jeg midt oppe i det, så jeg har ikke tid til å bekymre meg, sier landslagssjefen.

Hopperne reiser til OL med charterfly til Beijing 31. januar. Første olympiske konkurranse for herrene skjer i normalbakken 6. februar med kvalifisering dagen før.