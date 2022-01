Idretten vil ha faglig dokumentasjon om restriksjonene opprettholdes

Idrettsforbundet var denne uka i et oppfølgingsmøte med Kulturdepartementet for å diskutere og gi innspill til hva som skal til for å åpne opp mer for idretten, og etterpå har forbundet laget ut et sammendrag av innspillene på sitt nettsted.

Generalsekretær Nils Einar Aas anerkjente i møtet myndighetenes utfordringer knyttet til smittesituasjonen, men hevdet at idretten med sine smittevernprotokoller, veiledere og skolering har vist seg å være et viktig og godt verktøy for å hindre smittespredning. Han mener at det bør kunne åpnes for mer organisert idrett.

NIF framholdt at det er en ganske liten gruppe som fortsatt ikke får delta i organisert idrettsaktivitet, i stor grad bestående av voksne utøvere i innendørsidretter med nærkontakt. Det gjelder i underkant av 50.000 personer. Av disse er det flest utøvere fra håndball, innebandy og basketball.

– Dersom restriksjonene videreføres, vil idretten etterlyse en faglig dokumentasjon på at en åpning for våre få gjenværende voksne utøvere, som i stor grad er vaksinerte, kan medføre en økning i antall sykehusinnleggelser og intensivpasienter, skriver forbundet.