BBC: Premier League vil gjøre det vanskeligere å få kamper utsatt

Denne sesongen er 22 kamper blitt utsatt. Flere har hevdet at klubber manipulerer reglene og får kamper utsatt fordi de ikke kan mønstre sitt sterkeste lag.

BBC skriver at retningslinjene for hva som skal til for å få kamper utsatt kan bli endret med virkning fra 8. februar, etter den to uker lange vinterpausen.

Klubber har kunnet inkludere skadde spillere og spillere på landslagsoppdrag på lista over utilgjengelige spillere når det søkes om utsettelse, og det skapte debatt da Arsenal fikk nabooppgjøret Tottenham utsatt sist helg selv om Martin Ødegaard var det eneste kjente coronasmittetilfellet i spillerstallen.

London-klubben manglet en rekke andre spillere på grunn av skader, suspensjon og landslagsoppdrag.

Det blir betydelige lettelser i britiske coronarestriksjoner i slutten av måneden, og mye tyder på at det fra februar vil sitte lenger inne å få kamper utsatt på grunn av smitteutbrudd.

Det er bestemt at ingen utsatte kamper skal berammes i vinterpausen.