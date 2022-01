Johann André Forfang tok sitt første NM-gull i Holmenkollen

Sølvet ble delt mellom Joacim Ødegård Bjøreng og kombinertesset Jarl Magnus Riiber. Riiber ledet etter 1. omgang. Forfang fikk opp 126 og 127 meter og fikk 268,4 poeng.

Bjøreng med 124,5 og 134,5 meter og Riiber med 133 og 125 meter fikk begge poengsummen 266,5.

– Jeg er utrolig fornøyd. Det er deilig å vinne. Jeg hadde fire sølv på rad, og endelig satt den, sa Forfang til NRK.

Riiber var første hopper utfor i 1. omgang. Heming-hopperen viste lovende OL-form i kvalifiseringen. Hans 133 meter med en dyp landing holdt til ledelse.

– Jeg synes det var nær et godt skihopp. Jeg gikk litt tidlig inn for landing og landet tungt. Ryggen nærmer seg, og jeg håper at den holder til flere lange hopp, sa Riiber til NTB.

Han har stått over de siste verdenscuprennene i kombinert på grunn av en vond rygg.

Halvor Egner Granerud var nummer tre etter 1. omgang, men måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Verdenscuphopperne Daniel-André Tande og Fredrik Villumstad er i coronakarantene etter positive tester, mens Marius Lindvik har vært nærkontakt. Robert Johansson sto over etter ryggproblemer.