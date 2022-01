Giggs har vært suspendert fra Wales-jobben siden han i november 2020 ble pågrepet etter meldinger om bråk hjemme hos han og kjæresten.

Den mangeårige Manchester United-stjernen er tiltalt for vold mot to kvinner, og rettssaken mot ham skulle egentlig ha blitt holdt 24. januar. Men manglende tilgjengelige rettssaler gjør at den inntil videre flyttes til 8. august.

– Jeg har forklart situasjonen til ham, og han er ekstremt skuffet over utviklingen. Han er takknemlig for innsatsen som er lagt ned for å sette en ny dato så tidlig som mulig, sier Giggs' advokat Chris Daw.

Giggs hadde håpet å lede Wales i omspillet til Qatar-VM i slutten av mars, men det får han trolig ikke. Robert Page har ledet laget siden Giggs ble suspendert, og det ligger an til at han fortsetter med det, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Wales møter Østerrike i semifinalen i VM-omspillet 24. mars. Waliserne har bare vært i VM én gang tidligere – i 1958.