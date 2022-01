18.000 fulgte TV 2s sjakksending med Toska som gjest

Det skriver nettstedet Kampanje.

Det har vakt sterke reaksjoner at TV 2 hentet inn Toska, en habil sjakkspiller, som gjest. Bakgrunnen for det er at han er kjent som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004, der en politimann ble skutt og drept.

Oppmerksomheten har likevel ikke latt seg omsette til veldig høye seertall. På det meste var det 33.000 seere som så mandagens sending fra Wijk aan Zee-turneringen med Magnus Carlsen.

Snittet på 18.000 var 4.000 lavere enn snittet for søndagens sending.