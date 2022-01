Forrige uke fikk utendørsidretten endelig full gjenåpning og grønt lys til å drive normalt. I hallidretter for voksne over 20 år er situasjonen en helt annen. Der er det fortsatt avstandsbegrensninger.

Det har håndballpresident Kåre Geir Lio lite forståelse for. Han mener de siste restriksjonene må bort. I et brev viser han til at lagene fra 2. til 6. divisjon har lidd tungt siden coronapandemien slo til her hjemme i mars 2020.

«Tiden er for lengst inne til at også denne gruppen av håndballen kan trene og spille som normalt. Vi har over lang tid vist at vi er gode på å etterleve smitteverntiltak. Majoriteten er spillerne er voksne og har både 1, 2 og 3 doser. Likevel er spillerne fremdeles underlagt sterke restriksjoner som gjør det umulig å trene og spille kamp som normalt», skriver Lio.

Han mener denne gruppen utgjør rundt 9000 spillere fordelt på 356 kommuner. Lio argumenterer for at de utgjør en liten risiko for økt smitte.

«Frafallet er allerede stort. Skal denne gruppen av spillere oppleve at tredje sesong på rad må avkortes eller ikke spilles i det hele tatt?», spør håndballpresidenten og fortsetter:

«Vi ber om at regjeringen snarest gjør en ny vurdering, og at den er full åpning av håndballen».

De to øverste divisjonene i håndballen får i dag spille og trene som normalt. Det samme gjelder barn og unge.