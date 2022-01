Coutinho stoppet United etter Fernandes-dobbel: – Jeg har savnet Premier League

På stillingen 2-0 til Manchester United, med drøyt 20 minutter igjen å spille, kom brasilianske Coutinho på banen til sin første kamp i Premier League siden 2017. Villa hadde sløst med sjansene tidligere i kampen, men med Coutinho på banen reduserte Jacob Ramsey før Coutinho selv satte inn 2-2.

Før det hadde Bruno Fernandes ledet an og scoret to mål. Det første målet kom allerede etter seks minutter, etter en kjempetabbe av Villa-keeper Emiliano Martinez, mens det andre målet kom etter 67 minutter da portugiseren banket inn 2-0 via tverrliggeren.

Men med Coutinho på banen satte Aston Villa inn støtet. Da klarte ikke et skadeplaget Manchester United å holde unna lenger.

– Jeg har savnet disse kampene. Jeg har savnet Premier League. Jeg er veldig glad for å være her. Det var en god start, og vi spilte en god kamp. Vi hadde troen til siste slutt på at vi kunne vinne kampen, sa Coutinho til Sky Sports etter kampen.

Philippe Coutinho ble satt inn av Aston Villa-manager Steven Gerrard og sørget for 2-2 for Villa mot Manchester United. Foto: Rui Vieira / AP / NTB Foto: NTB

Ingen Ronaldo

Manchester United stilte uten flere store profiler til kampen. Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford og Aaron Wan-Bissaka var ikke i troppen grunnet skader og sykdom, mens Harry Maguire og Jadon Sancho måtte starte på benken.

Selv med to mål av Fernandes og storspill fra David de Gea, holdt det bare til ett poeng.

– Det er veldig vanskelig å finne noe positivt etter disse 90 minuttene. I deler av kampen spilte vi det beste vi har spilt siden jeg kom hit. Vi kunne scoret to-tre mål til. Vi har tatt noen steg, men det er fortsatt ting å forbedre, sa Manchester United-trener Ralf Rangnick etter kampen.

Heldig

I det motsatte oppgjøret mellom lagene i ligaen i september, ble Fernandes den store syndebukken da han misbrukte et straffespark mot slutten av Manchester Uniteds 0-1-tap.

Martinez prøvde og tilsynelatende klarte å psyke ut Fernandes før straffesparket, men i lørdagens kamp fikk Fernandes revansj.

Alex Telles la til rette på et frispark fra 25 meter, og et forholdsvis svakt skudd fra Fernandes gikk via hanskene og mellom beina til Martinez. Da hjalp det ikke at den argentinske målvakten ropte på offside på en forstyrrende Edinson Cavani, som var onside.

Manchester United åpnet kampen best og kom til muligheter ved både Telles og Mason Greenwood, men etter en halvtimes spill våknet Villa.

Hjemmelaget skapte tre gode muligheter før pause, men David de Gea reddet forsøkene fra Ollie Watkins, Emiliano Buendía og Lucas Digne.

Friske innpust

Digne debuterte for Villa og var svært aktiv gjennom hele kampen. Han bidro til at Villa tok initiativet før pause og fortsatte å presse på etter hvilen.

Svenske Anthony Elanga, som fikk sjansen fra start for Manchester United med blant andre Ronaldo ute, kom riktignok til den første muligheten etter pause. Martinez, som bortsett fra kjempetabben sto en god kamp, reddet.

Like etter fikk Ramsey satt De Gea på nok en vanskelig prøve, men spanjolen gikk seirende ut av den første duellen med Ramsey.

Elanga og Greenwood kom til gode muligheter etter omtrent en times spill, men begge skuddene snek seg utenfor. Forsøket til Fernandes etter 67 minutter snek seg over streken etter at portugiserens harde skudd traff tverrliggeren og spratt bak streken.

Så kom en brennhet avslutning fra Aston Villa etter Coutinhos inntog. Jacob Ramsey sto bak assisten på 2-2-målet til brasilianeren og var kjempefornøyd etter å ha også overlistet De Gea og scoret sitt første mål på hjemmebane.

– Jeg har scoret tre mål nå i Premier League. De to første var på bortebane, og jeg sa til meg selv at det neste måtte komme hjemme. Fansen synger navnet ditt og man scorer etter å ha kommet fra klubbens akademi, det er det drømmer er laget av, sa Ramsey etter kampen.