Strømsjokk for mange idrettslag: – Svært bekymringsfullt

Gjennomsnittlig kostnad er økt med 40.000 kroner i de to siste månedene av fjoråret, opplyser NIF i en pressemelding. Enkelte idrettslag melder om kostnadsøkning på over en halv million kroner på to måneder.

357 idrettslag har svart på NIFs undersøkelse.

– Dette er svært bekymringsfullt. Mange idrettslag står i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har små økonomiske reserver. De høye strømkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høyere medlems- og aktivitetskostnader og i verste fall konkurs for enkelte anleggseiere, sier generalsekretær Nils Einar Aas i NIF.

I januar har strømprisene også vært høye.

Aas mener regjeringen må komme på banen med en kompensasjonsordning for idretten og annen frivilligheten.

– Dette er noe vi har tro på at de vil gjøre, sier Aas.

NIF kommer til å sende tallene fra undersøkelsen til Kulturdepartementet «som dokumentasjon og grunnlag for videre dialog og oppfølging».