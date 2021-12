Alle de norske klare for nyttårshopprennet – Eisenbichler best i kvalifiseringen

Markus Eisenbichler fra Tyskland vant kvalifiseringen med et hopp på 137 meter, 0,9 poeng foran Oberstdorf-vinner Ryoyu Kobayashi. Verdenscupleder Karl Geiger ble nummer tre.

Best av nordmennene var Daniel-André Tande på 11.-plass etter et hopp på 131 meter. Han var 13,8 poeng bak Eisenbichler.

Robert Johansson ble nummer 13 (132,5 meter), Marius Lindvik 14 (129), Halvor Egner Granerud 27 (124), Johann André Forfang 37 (127,5) og Fredrik Villumstad 39 (127).

– Jeg var litt spent på hvordan jeg skulle løse kvalifiseringen, men løsningen viste seg ganske riktig, sa Villumstad til Viaplay og la til at han var mer nervøs for talen hoppukedebutanter må holde under nyttårsfeiringen enn for lørdagens renn.