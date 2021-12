Intervjuet med en tilsynelatende svært utilfreds Lukaku har skapt overskrifter, og Tuchel medgir at det er langt fra optimalt.

– Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi gjerne skulle vært foruten. Det er ikke gunstig for oss, sa han ifølge Sky Sports to dager før storkampen mot Liverpool.

Lukaku ble i intervjuet med Sky Italia sitert på at han ikke er fornøyd med situasjonen i Chelsea og klaget over at Tuchel «har valgt å spille med en annen formasjon».

Tuchel er ikke sikker på om Lukaku faktisk mener det han ble sitert på.

– Vi ønsker ikke å legge for mye i det. Det er lett å trekke sitater ut av sin sammenheng, å trekke ut noe for å skape overskrifter. Kanskje finner vi ut at det ikke er så ille og at han ikke mener det sitatene kunne tyde på.

Tyskeren gjør det klart at Lukaku vil bli konfrontert med uttalelsene, men at det vil gjøres internt.

– Jeg har ikke hatt følelsen av at han er utilfreds, faktisk tvert imot. Derfor var dette så overraskende, sa Tuchel.

Ifølge Sky Sports ble intervjuet gjort tidligere i måneden, men det ble publisert torsdag.