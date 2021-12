Etter onsdagens 2. etappe i Lenzerheide sa 25-åringen fra Byåsen at han ville bryte årets Tour om han følte at deltakelsen gikk ut over OL-forberedelsene.

Det fikk Adressseavisens kommentator Birger Løfaldli til å reagere. «Ikke bra, Klæbo» skrev han.

Kommentatoren antydet at Touren var i ferd med å få et B-preg og at holdningen til mange utøvere undergraver Tour de Skis betydning. Den betyr ikke lenger det samme for mange av verdens beste løpere.

Det at løpere gir seg underveis av etappeløpet er blitt et tilbakevendende tema de siste årene.

Klæbo hadde ikke fått med seg kritikken, men holdt fast på sine uttalelser da han møtte pressen etter torsdagens økt sør i Bayern.

– Tour de Ski er hvert eneste år, mens OL er hvert fjerde år. Ser man rent kynisk på det så er det prioriteringen til stort sett alle at OL kommer først. Ser man på startlistene her så ser man også at det er noen som velger å være hjemme for å prioritere OL, sier Klæbo.

Plan A

Klæbo mener at han ikke har lurt noen. Han sier at hans prioriteringer har vært åpenbare siden planleggingen av sesongen startet.

– Jeg har vært veldig åpen på at min plan A er å gå Tour de Ski og fullføre hele. Men OL kommer først, og deretter kommer Tour de Ski. Hvis det skjer noe underveis som gjør at det går ut over restitusjon, og som gjør at jeg får dårligere dager etterpå om jeg fullfører, så kommer jeg til å hoppe av. Tour de Ski kommer bak et OL, så enkelt er det, mener mannen som leder årets Tour de Ski etter de to første etappene.

I likhet med de andre norske sto Klæbo over Tour de Ski sist år. Da satte pandemien en stopper for den norske deltakelsen. Klæbo sto også over Touren foran OL-sesongen i 2018.

– I et VM-år er folk stort sett flinke til å delta. Da føler jeg det er annerledes. I år er det OL i høyden, og det gjør det også annerledes. OL vil alltid være det største.

På plass

Sannsynligheten for at Klæbo fullfører årets Tour-utgave er fortsatt større enn at han står av før den siste etappen opp alpinbakken i Alpe Cermis i Val di Fiemme.

– Hvor attraktiv synes du at Tour de Ski er?

– Jeg synes at Tour de Ski er så attraktivt at jeg stiller til start og har plan A om å gå alt. Men om det skjer noe som kreves at planen må endres, så kommer jeg ikke til å nøle med å gjøre det. Men jeg håper at jeg fortsetter å ha gode dager. Det er ingenting som er bedre enn at jeg fullfører og kan fortsette som planlagt i etterkant.

Fredag er det 15 kilometer fellesstart i fri teknikk på programmet i Oberstdorf. 1. januar starter det nye skiåret med sprint i klassisk stil samme sted.

5.- og 6. etappe avsluttes med to tradisjonelle etapper i Italia 3.- og 4. januar.