Sønnen til Uwe Rösler klar for LSK

– Det føles som å komme hjem. Jeg har veldig gode minner herfra. Jeg gleder meg veldig, veldig til å ta på meg LSK-drakta og spille foran Kanarifansen på Åråsen. Det blir veldig gøy, sier Colin Rösler til klubbens nettsted.

Forsvarsspilleren har en fortid i Manchester Citys akademi og nederlandske NAC Breda. Han har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge.

Uwe Rösler signerte for Lillestrøm sommeren 2002, men måtte legge opp etter at han fikk påvist kreft i 2003. Tyskeren hadde treneransvaret i klubben i 2005 og 2006.

– Pappa synes det er gøy at en Rösler er tilbake på Åråsen. Han sa at klubben er i en veldig bra posisjon, og at det bare var å signere, kose seg og vinne kamper for LSK, sier sønnen.