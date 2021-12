59.-plass på 15-kilometeren og 2. etappe av årets Tour de Ski var det dårligste han har prestert på lang, lang tid.

– Jeg hadde ikke feste i det hele tatt, og kroppen var ikke på topp. Jeg knakk staven også, og dette var heller ikke min dag, sa 30-åringen fra Meråker.

Etter en god 7.-plass som nest beste norske i Ruka 27. november har pilen pekt feil for ham.

– Det slår meg at jeg har lyst til å reise hjem. Da rekker jeg nyttårsaften og får meg en bedre start på året enn å sulle rundt her. Det er ikke noe artig. Det er ikke noe moro å gå renn når du er såpass langt unna å være i slag. Da er det et eller annet som er gæli, og dessverre har jeg ikke noe godt svar på hva det er. Alle som har vært med i gamet vet at jeg ikke er så dårlig som jeg var i dag.

Ikke lyst

Iversen sier også at han ikke har lyst til å reise til OL og Beijing om han ikke er i stand til å prestere.

– Dette er skikkelig, skikkelig ræva. Det er dessverre ingenting som går veien. Det er kroppen som er for dårlig. Touren er over for min del allerede. Når det ikke fungerer er det verste som finnes å gå skirenn.

Langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund sier at han vil forsøke å få Emil Iversen til å fortsette touren.

– Vi skal prate om det. Det er mye bedre for Emil å dra til OL med noen konkurranser i kroppen der det har fungert bra enn å dra skuffet herfra. Vi skal overtale ham.

Prat

Bjervig hadde ikke snakket med Iversen da han ble intervjuet i pressesonen etter løpet.

– Men så vidt meg bekjent er han verken syk eller dårlig på noen måte. Det kan være lurt ikke å ta beslutninger når man er skuffet og stappfull av adrenalin. Da blir det sjelden gode beslutninger.

– Han sier at han ikke vil til OL om han ikke kan prestere eller får lov til å gå noe?

– Da tenker jeg at alle vi som har møtt Emil i mixedzone før etter dårlige renn, vet at da kommer det mye rart. Vi skal la ham få puste ut litt. Er han like alvorlig i i overmorgen kan det hende jeg blir mer bekymret, sa Bjervig.