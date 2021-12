Kobayashi vant hoppukeåpningen foran tre nordmenn

Kobayashi hoppet seg opp fra 5.-plass med et monsterhopp på 141 meter i finalen. Han seiret 2,8 poeng foran Granerud, 3,4 foran Johansson og 5,7 foran Marius Lindvik på en stor norsk hoppdag.

Etter første omgang var det tre nordmenn blant de fire beste. Johansson ledet foran Granerud, mens Lindvik var nummer fire. Hjemmefavoritt og verdenscupleder Karl Geiger på 3.-plass var alene om å splitte den norske trioen.

Man gikk ned en avsats på farten etter at den slovenske hoppukedebutanten Lovro Kos landet på 139,5 meter som sjette siste hopper i finalen. Det hindret ikke at Kobayashi hoppet 141 meter som neste hopper, og dermed gikk man ned to avsatser til.

Lindvik strakk seg til 137,5 meter, men fartskompensasjonen holdt ikke mot Kobayashi. Da verdenscupleder Karl Geiger landet på 131 meter, gikk man opp to avsatser igjen før de to siste skulle utfor.

Granerud hoppet 133 meter og Johansson 131. Det holdt ikke mot Kobayashi, men til pallplass.

Kjempehopp

Johansson slo an tonen allerede som første nordmann i aksjon i hoppuka. Hans første hopp på 135,5 meter holdt til en ledelse som sto seg omgangen ut.

– Dette var deilig. Jeg var litt småirritert etter kvalifiseringen og bestemte meg for å ta sjansen. Det gjorde godt, sa Johansson til Viaplay etter sitt kjempehopp.

– Jeg fikk unnarennet i trynet, men ellers var det greit, sa Granerud humoristisk etter et litt pinlig fall i enden av sletta etter sitt hopp på 132 meter, omgangens nest lengste.

Skuffet

Daniel-André Tande endte på 18.-plass, mens Johann André Forfang endte sist blant dem som fikk hoppe to ganger. Han kom til finalen fordi han vant sin duell, selv om 15 av de utslåtte hadde bedre poengsum. Blant dem var hoppukedebutant Fredrik Villumstad, som tapte duellen mot Lindvik.

– Jeg er ekstremt skuffet i dag. Det var blytungt, rett og slett, sa Forfang til Viaplay.

– Dette var dårlig. Jeg var ikke i nærheten av å treffe hoppkanten i noen av hoppene, sa Tande.

– Jeg har det litt tungt nå. Jeg hadde forventet bedre enn dette, sa Villumstad, som ble stående med 37.-plass.

Tittelforsvareren feilet

Regjerende hoppukevinner Kamil Stoch fikk sammenlagtsjansene spolert allerede i den første omgangen av vinterens hoppuke, da han tapte duellen mot Cene Prevc og ble utslått. Etter sin 41.-plass kan han se langt etter sin fjerde sammenlagttriumf.

I Piotr Zyla forsvant nok en sterk polsk hopper. Tyske Severin Freund ble diskvalifisert for ureglementert hoppdress.