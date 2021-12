Lynsjakk-VM: Carlsen med tre tap første dag – henger med likevel

Han vant åtte partier, tapte tre og spilte en remis onsdag. Han er bare halvannet poeng bak Levon Aronian, som leder etter første dag.

– Dette var ikke så veldig bra, men jeg får prøve igjen i morgen, sa Carlsen til NRK etter avsluttet dagsøkt.

– I starten gikk det bra. Da greide jeg å bruke tid på riktig tidspunkt, men etter hvert hadde jeg ikke flyt i det hele tatt. Fortsatt har jeg en viss sjanse, jeg må bare ha en god dag i morgen.

Carlsen og den polske hjemmefavoritten Bartosz Socko var blant fire spillere med seier i sine fire første partier i Warszawa, men Socko stoppet nordmannens seiersrekke. Carlsen spilte med svarte brikker og gjorde flere feil i et parti som endte med polsk seier etter 45 trekk.

Carlsen prøvde å slå tilbake med hvitt mot russiske Vladimir Fedosejev, men røk på et nytt tap. Carlsen hadde et klart overtak, men ga det fra seg og gikk på et smertelig tap etter 52 trekk. Senere tapte han også for Shakhriyar Mamedyarov.

Nordmannen spiller om sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk. Han hadde bare to tap på over 60 partier i løpet av de tre siste mesterskapene i disiplinen.

Likevel gir minnene fra 2017 håp. Da avga Carlsen fire poeng første dag, men vant likevel lynsjakk-VM etter fenomenalt spill siste dag.

God start

Carlsen var revansjsugen etter at han tirsdag mistet VM-tittelen i hurtigsjakk. Han vant åpningsduellen med svarte brikker mot amerikanske Fidel Corrales etter 31 trekk. Han fulgte opp med seier over russiske Sanan Sjugirov etter 74 trekk og over serbiske Aleksandar Indjic etter 59 trekk.

Klementij Sytsjev var fjerdemann som måtte se seg slått av Carlsen, som avgjorde etter 48 trekk og påførte russeren hans første poengtap. Dermed var han en av fire spillere med fire seirer av fire mulige.

Etter de to tapene slo Carlsen tilbake med seier over russiske Alexander Predke etter 30 trekk og israelske Boris Gelfand etter 38 trekk, men så gikk han på en ny smell mot Mamedyarov. Etter 36 trekk var partiet tapt.

Med 6 poeng på 9 partier var Carlsen et godt stykke nede på listene.

Vendte

I det 10. partiet var han nådeløs mot Mikhail Kobalja og innkasserte seieren etter 39 trekk. Carlsen var på defensiven mot Vahap Sanal i nest siste runde etter et tabbetrekk, men slo tilbake og vendte partiet i sin favør med imponerende spill.

I dagens siste parti møtte han indiske Erigaisi Arjun. Han jaget seier, men etter 72 trekk måtte han nøye seg med sin første og eneste remis for dagen.

VM i lynsjakk består av 21 runder. De ni siste spilles torsdag.

Tirsdag måtte Carlsen se seg slått i kampen om å forsvare VM-gullet i hurtigsjakk. Han havnet på like mange poeng som tre andre spillere, men omspillet glapp på beregning av motstandernes styrke. Dermed ble han nummer tre.

17-årige Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan ble sensasjonelt verdensmeste