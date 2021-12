Lynsjakk-VM: Carlsen med to strake tap etter god åpning

Carlsen og den polske hjemmefavoritten Bartosz Socko var blant fire spillere med seier i sine fire første partier, men Socko stoppet nordmannens seiersrekke. Carlsen spilte med svarte brikker og gjorde flere feil i et parti som endte med polsk seier etter 45 trekk. Dermed var Socko alene i ledelse.

Carlsen skulle slå tilbake med hvitt mot russiske Vladimir Fedosejev, men røk på et nytt tap. Carlsen hadde et klart overtak, men ga det fra seg og gikk på et smertelig tap etter 52 trekk.

Nordmannen spiller om sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk. Han hadde bare to tap på over 60 partier i løpet av de tre siste mesterskapene i disiplinen.

Carlsen var revansjsugen etter at han tirsdag mistet VM-titelen i hurtigsjakk. Han vant åpningsduellen med svarte brikker mot amerikanske Fidel Corrales etter 31 trekk. Han fulgte opp med seier over russiske Sanan Sjugirov etter 74 trekk og over serbiske Aleksandar Indjic etter 59 trekk.

Klementij Sytsjev var fjerdemann som måtte se seg slått av Carlsen, som avgjorde etter 48 trekk og påførte russeren hans første poengtap. Dermed var han en av fire spillere med fire seirer av fire mulige.