Langrennssjef Bjervig om Østberg: – Det er mulig å få kontroll over dette

For to dager siden kom beskjeden om at Østberg igjen får et lengre opphold fra all konkurranseidrett. Kroppen hennes er ikke skikket til å gå langrenn sammen med de beste i verden. Det ble med tre renn i denne omgangen.

Alt så lysere ut da hun fikk klarsignal til å starte opp igjen i november. I finske Ruka var hun tilbake i sporet etter 636 dager på sidelinjen.

– Det var veldig gøy da vi så en positiv utvikling utover høsten, og hun hadde en godkjent helseattest i november. Det er ikke slik som enkelte kommentatorer sier at vi ga frie tøyler og dundret på. Vi hadde en veldig restriktiv plan videre, for vi har tross alt en historikk på dette, sier Bjervig til den norske pressen etter sprintprologen i Tour de Ski i sveitsiske Lenzerheide 4. juledag.

Han sier at de bevisst la opp til få konkurranser. Østberg sto over den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen, og det ble med ett verdenscuprenn både i Ruka, Lillehammer og Davos.

Tøft

Etter Davos, der 31-åringen tok en sterk 8.-plass, var planen at hun skulle hjem til Norge for en ny grundig helsesjekk. Den besto hun ikke. Hun ble heller ikke tatt ut i det første OL-uttaket. Nå er det klart at det ikke blir noe OL i det hele tatt.

– Da skulle vi ta en ny helsesjekk, og vi så da at det ble for tøft for henne. Det er veldig synd og selvfølgelig svært skuffende for Ingvild. Hun har hatt en progresjon som har gått til himmels. Men vi har et system og en helseattest som skal være bestått, og helsa skal gå foran prestasjon. Dessverre er hun ute igjen.

– Hva er det som konkret feiler henne?

– Det medisinske er personlig informasjon som jeg ikke kan gå ut med, men det handler om balansen mellom trening og energiinntak. Når det ikke er balanse i det får man et brudd med vår helseattest.

– Har Ingvild forståelse for avgjørelsen?

– Ja. Det har hun. Det er objektive parametere vi kan se på helseattesten, blodprøver og slike ting som kommer opp. Når de ikke er tilfredsstilt, så har hun forståelse for det.

Kan komme tilbake

– Er det å anbefale at hun fortsetter å gå langrenn?

– Jeg er ingen lege, men hun må få kontroll på helsen for å drive med dette. Det er det ingen tvil om. Men det er absolutt mulig å få kontroll over dette igjen.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt har ment at skiforbundet og ledelsen ikke burde ha gitt Østberg klarsignal for knappe to måneder siden.

Bjervig tilbakeviser kritikken og mener den er høyst utidig.

– Det er utrolig å kunne kritisere en sak der du ikke har innsikt. Det er Øystein (landslagslege Andersen), Ingvild og et par leger til som vet hva som er gjort av opplegg og tilrettelegging. Jeg vet det også. Jeg synes det er merkelig å sitte i Oslo og felle en dom uten å være i nærheten av å vite hva som er skjedd. Det synes jeg er ganske spesielt. Det er et enkelt individ som sitter midt oppe i dette som har det fryktelig tungt om dagen.