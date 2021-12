Han måtte nøye seg med tredjeplass, selv om han var en av fire spillere som endte på topp av listene med 9,5 poeng.

17-årige Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan ble sensasjonell verdensmester etter å ha slått Jan Nepomnjasjtsjij i omspillet i lynsjakk. Unggutten var den eneste som slo Carlsen i turneringen.

– Selvfølgelig er det ekstremt surt å miste omspill på tiebreak. Omspill om seier er riktig i en så viktig turnering, men da må alle på samme poengsum være med i omspillet. Noe annet er rett og slett feil, sa Carlsen til NRK.

Med seier over Nakamura ville han vunnet turneringen. Et halvpoeng gjør at han endte med samme poengsum som Abdusattorov og Nepomnjasjtsjij, men en utregning basert på motstandernes relative styrke gjør at de to sistnevnte havner i omspill om tittelen.

Det hersket usikkerhet om utfallet da siste ordinære runde var unnagjort for de beste. Fabiano Caruana, den fjerde som delte beste poengsum, medga indirekte overfor NRK at han ikke kjente reglene.

– Klin idiotisk

– Jeg visste om reglene underveis og visste at dette kunne bli en greie, men jeg synes ikke det bør være opp til spillerne å måtte si fra om et system som er veldig dårlig, sa Carlsen.

Han brukte veldig klare ord da NRK intervjuet ham rett etter partiet mot Nakamura.

– Det er klin idiotisk, egentlig. Enten spiller ingen eller alle, sa han da.

Abdusattorov, som slo Carlsen i den første av tirsdagens runder, fikk den sjansen mot Nepomnjasjtsjij, som tidligere i måneden ble utklasset av nordmannen i VM-duellen i langsjakk.

Carlsen hadde muligheter til seier over Nakamura, og pilene svingte kraftig i hans favør mot slutten av partiet, uten at han greide å omsette det i seier.

– Jeg tenkte at remis var greit i utgangspunktet. Jeg ville spille solid og se hva han prøvde på. Jeg følte at jeg fikk litt sjanser, men det er mulig at jeg satte bort seieren på slutten, sa Carlsen til NRK.

– Det var en tung dag, en veldig tung dag. Jeg følte meg dårlig, men jeg er veldig fornøyd med måten jeg kom tilbake etter første parti.

Misforsto

Allerede etter seks trekk ble det remis mellom Nepomnjasjtsjij og Caruana i siste runde. Sistnevnte røpet etterpå at han hadde misforstått reglene.

– Jeg bestemte meg før partiet. Jeg regnet med at remis ville holde til omspill, og da ga det mening å spille på det trygge, sa Caruana til NRK.

Han var åpenbart i den tro at det ville bli omspill mellom alle som endte på beste poengsum.

For Carlsen er tiden som verdensmester både i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk over, iallfall for denne gang.

Han ledet før siste dag av turneringen i Warszawa, men 17-årige Abdusattorov fra Usbekistan skapte full spenning da han i 10. runde beseiret tittelforsvareren. Unggutten spilte med imponerende ro og besluttsomhet, og etter 83 trekk måtte Carlsen gi seg.

Dermed mistet han ledelsen og var et halvt poeng bak Abdusattorov og Nepomnjasjtsjij.

Gjensyn

Det duket for et gjensyn med Nepomnjasjtsjij i 11. runde. Russeren som ble utklasset i Dubai fikk halv revansj i Warszawa. Carlsen greide aldri å spille seg til noe overtak med hvite brikker, og han måtte forsvare seg til en remis som ble innkassert etter 37 trekk. Han var fortsatt et halvpoeng bak tetduoen.

Levon Aronian ble motstander i nest siste runde, og igjen hadde Carlsen hvite brikker. Nordmannen innledet med å komme flere minutter for sent til brettet, men grep taktpinnen da partiet kom i gang og spilte seg til en lovende stilling. Den utviklet seg til en vinnende stilling, og Carlsen lot seg ikke presse til feil. Etter 69 trekk ga Aronian opp.

Det duket for den spennende avslutningen. Etter at alle de fire første spilte remis i siste runde ble det omspill mellom to av dem.

Carlsen vant seks av ni partier de to første dagene og spilte remis i de tre øvrige.

Det ble seier til Alexandra Kostenjuk fra Russland i kvinneklassen. Hun vant et halvpoeng foran Bibisara Assaubayeva fra Kasakhstan.

Onsdag og torsdag skal Carlsen prøve å forsvare VM-tittelen sin i lynsjakk.

– Det er viktigere for meg enn hurtigsjakken, sa han.