Cavani reddet poeng i svak United-kamp

Den uruguayanske spissen scoret utligningsmålet 20 minutter før slutt. Newcastle-forsvaret blokkerte Cavanis første avslutning, men greide ikke å stoppe forsøk nummer to.

Innbytteren viste stor glede. Målet kom i hans første kamp siden 30. oktober.

Manchester United styrte i jakten på seier, men i sluttminuttene var laget heldig som ikke lå under for andre gang. Jacob Murphy traff først lengste stolpe, mens Miguel Almirón dunket til på returen og tvang fram en kjemperedning fra David de Gea.

Kremscoring

Det ble tidlig ekstatiske scener på St. James Park. Kun sju minutter var spilt da Allan Saint-Maximin styrte inn 1-0 etter et lite finteshow foran United-buret. I forkant mistet en tydelig rusten Raphaël Varane ballen til Sean Longstaff på midtbanen.

Kampen var Varanes første på snaut to måneder. Stjernestopperen gjorde comeback som erstatter for en koronapositiv Victor Lindelöf.

Franskmannen var ikke alene om å være sløv. Manchester United slurvet uvanlig mye med ballen og strevde fælt mot et heltent Newcastle-lag. I pausen tok manager Ralf Rangnick grep for å rette på situasjonen.

Det skulle betale seg. Inn kom Cavani og Jadon Sancho på bekostning av Fred og Mason Greenwood. Det hjalp United til å heve seg etter en grusom omgang.

Men før utligningen var det mye frustrasjon hos gjestene. På kort tid ble det delt ut gule kort til United-trioen Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og kaptein Harry Maguire.

Første på to uker

Stillingen kunne også ha sett annerledes ut om Saint-Maximin ikke hadde bommet på en enorm sjanse like etter hvilen. Han så ut til å kunne spasere inn 2-0 på et presist innlegg, men et hæltreff ødela.

Med uavgjort gikk United på sitt første poengtap med Ralf Rangnick som manager. Tyskeren fikk 1-0 i sine to første Premier League-kamper. Etter 17 runder er United nummer sju på tabellen med 28 poeng.

Oppgjøret var for øvrig de rødkleddes første siden 11. desember. Koronasmitte i United-leiren tvang fram utsettelser mot både Brentford og Brighton.

Mandagens resultat stoppet Newcastles tapsrekke på tre kamper. Det nyrike laget fra Nordøst-England ligger nest sist med elleve poeng.