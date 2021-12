Fire Liverpool-spillere klare igjen etter corona

– Thiago var den siste. Han kom tilbake og trente for første gang med laget i går, sa Klopp på pressekonferansen før tirsdagens kamp mot Leicester.

Han opplyste at status når det kommer til corona, er at en ikke navngitt ung spiller og to fra støtteapparatet er utilgjengelige.

– Det er veldig vanskelig. Hver morgen når man kommer inn, er det litt som et lotteri. Man håper alt er fint, og så kommer det en sak. Det er situasjonen, men bortsett fra det går det bra, la Klopp til.

Liverpool møter Leicester borte tirsdag kveld og skal forsøke å tette Manchester Citys luke på tabelltoppen på seks poeng.