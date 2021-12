Rangnick bekrefter at Martial vil bort

Martial har kun vært på banen i totalt ti kamper for United i alle turneringer denne sesongen. Han har scoret ett mål i ligaen fordelt på fattige 202 minutter.

Nå bekrefter manager Rangnick at han og Martial har snakket om framtiden til den franske teknikeren.

– Vi snakket lenge … Han fortalte meg at han har vært i Manchester United de sju siste årene, og at han føler det er på tide med en endring og dra et annet sted, sier tyskeren.

Martial ble tidenes dyreste tenåring da han signerte for United i 2015, og har scoret 79 mål på 268 kamper for klubben. Den siste tiden har det likevel blitt mindre spilletid på ham. Både under sparkede Ole Gunnar Solskjær og relativt nyansatte Rangnick.

Men det er ifølge United-manageren stadig ikke kommet noen bud på 26-åringen.

– Jeg sa til ham at det (å selge ham) også handler om klubbens interesse. Så vidt jeg vet har det ikke kommet noen bud på ham, og så lenge det er tilfellet, blir han værende, konkluderer Rangnick.