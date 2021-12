Lagturneringen er tradisjonelt startskuddet på en ny sesong i herretennis. Der skal Norge møte Serbia på åpningsdagen, men det ligger an til å skje uten Djokovic i kampen til Ruud.

– Det er 99 prosent sikkert at Novak ikke deltar i ATP Cup. Han trener her (i Beograd) og har bestemt seg for å stå over den turneringen, sier et ikke navngitt medlem i Djokovic-leiren til Blic.

Et slikt frafall vil senke oddsen ytterligere på at verdenseneren ikke blir å se i Australian Open i Melbourne. Djokovic har vunnet de tre siste utgavene av Grand Slam-turneringen.

34-åringen har hittil nektet å røpe om han er vaksinert mot koronaviruset eller ikke. Tidligere har han uttrykt motstand mot å få en slik beskyttelse. Alle som skal inn i Australia, må være vaksinert.

I november sa Djokovics far Srdjan at sønnen neppe stiller i Australian Open. Samtidig anklaget han arrangøren for utpressing i sitt forsøk på å tvinge Novak Djokovic til å ta koronavaksinen.

Norge skal også møte Spania og Chile i ATP Cup-gruppespillet. Ruud og Viktor Durasovic fronter det norske laget. Puljevinnerne går til semifinalene.

Finalen spilles 9. januar. Australian Open starter åtte dager senere.