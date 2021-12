Japan sender ikke representanter fra regjeringen til OL i Beijing

Kringkasteren NHK omtalte først regjeringens planer. De skrev at Japan heller ville la seg representere av presidenten for sommer-OL i Tokyo, Seiko Hashimoto, samt lederne av landets to olympiske komiteer, uten å vise til kilder.

Japan har «ingen planer om å sende regjeringsrepresentanter» til Beijing, bekreftet talsmann Hirokazu Matsuno til nyhetsbyrået AFP natt til fredag norsk tid.

USA, Storbritannia, Canada og Australia har allerede varslet diplomatisk boikott av vinterlekene. Det innebærer at man ikke lar seg representere i form av en statsleder eller statsråder. Boikotten omfatter ikke utøvere.