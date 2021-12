Dette er et utvalg av TV-sport fra 2. juledag til og med nyttårsaften:

26. desember:

Liverpool – Leeds (TV 2 Premium / Play) er en av to tidligkamper (13.30) i Premier League. Senere på dagen (16.00) blir Manchester City mot Leicester et høydepunkt blant flere kamper. Steven Gerrard har fått fart på Aston Villa som møter Chelsea med avspark 18.30. All PL-fotballen er å finne på TV2s plattformer.

VM i hurtig- og lynsjakk (to titler på spill) med Magnus Carlen som tittelforsvarer i Warszawa tar til og sendes på NRK fra klokken 14.10. Mesterskapet avsluttes 30. desember og starter på samme tid hver dag.

27. desember:

En romjulsdag nesten uten TV-sport. Derby – West Bromwich (16.00) og Queens Park Rangers – Bournemouth (18.00) fra engelsk mesterskapsserie er tilbudet på Viasport 1 og Viaplay.

Så tar det seg opp på kveldstid. Ralf Rangnick og Manchester United møter bunnkandidat Newcastle borte (21.00, TV 2 Premium / Play) i Premier League. Rangnick trengte ikke lange tiden på å stabilisere United. Laget har startet jakten på en topp 4-plass.

28. desember:

Det er verdenscup storslalåm kvinner i Lienz (TV 2 og Eurosport) med start 10.00 og finaleomgang 13.00.

Langrennselskerne får sin første dose Tour de Ski fra Lenzerheide. Det er sprint med kval-start 11.30 (TV 2). Utslagsrundene slippes av gårde fra 14.00. Tour de Ski avsluttes 4. januar.

11.30 kjører herrene vc-utfor i Bormio (Viaplay) trolig med formløper Aleksander Aamodt Kilde i en sentral rolle.

Kvalifisering første renn i den tysk-østerrikske hoppuka fra Oberstdorf tar til 16.15 (Viaplay).

Flere Premier League-kamper i TV 2-regi. Dagens godbit starter 21.00 og går mellom Leicester og Liverpool.

18.10 (TV3 og Viaplay) er det oppvisningsrenn skiskyting i Ruhpolding.

29. desember:

Verdenscup slalåm kvinner i Lienz (09.55/13.00, TV 2 og Eurosport 1).

Gutta kjører super-G i Bormio (11.30, Viaplay).

Tour de Ski fortsetter i Lenzerheide på TV 2. Denne gangen er det distanserenn som gjelder. Klassisk 10 (kvinner) og 15 (menn) kilometer med start henholdsvis 13.30 og 15.05.

Hoppukas første konkurranse går i Oberstdorf. TV3 sender fra 16.30. Karl Geiger (Tyskland) vant rennet i fjor. Marius Lindvik ble beste nordmann på tredjeplass. Hoppuka avsluttes 6. januar.

På kvelden er Chelsea – Brighton (20.30) og Brentford – Manchester City (21.15) Premier League-tilbudet på TV 2s plattformer.

Torsdag 30/12:

Herrealpinistene fortsetter romjulskjøret med super-G i Bormio. Første løper slippes ut 11.30. (Viaplay)

VM i hurtig- og lynsjakk avsluttes i Warszawa (14.10, NRK). Klarer Magnus Carlsen å forsvare titlene fra 2019?

I Premier League er det to kveldskamper i TV 2-regi: Everton – Newcastle (20.30) og Manchester U. – Burnley (21.15).

Fredag 31/12:

Hoppuke-kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen foran det andre rennet (14.00, Viaplay).

TV3 med Tour de Ski fra Oberstdorf. Jentene starter sin 10-kilometer 12.55. Gutta er i aksjon over 15 kilometer fra 15.25. Begge konkurransene går i fri teknikk.