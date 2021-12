IBU har talt – Berger og Mäkäräinen deler verdenscuptittel

Det besluttet IBU-styret på et møte tirsdag. Avgjørelsen er en konsekvens av at russiske Olga Zaitsevas dopingdom nå er rettskraftig, etter at hun i mange år kjempet mot den. Det fører til at hennes plasseringer strykes i ni renn den sesongen.

Opprinnelig vant Mäkäräinen verdenscupen fem poeng foran Berger. Etter at Zaitseva er fjernet fra listene viser de rekalkulerte poengtallene at Berger er fire poeng foran finnen.

– Fordi det er umulig å gjenskape omstendighetene de to ville stått overfor i sesongens siste renn, og av hensyn til fair play, har IBU-styret enstemmig besluttet å dele ut to krystallkuler i kvinnenes totalcup for sesongen 2013-14 og utrope både Tora Berger og Kaisa Mäkäräinen til vinner, heter det i en IBU-uttalelse.

Det vil holdes en felles seiersseremoni for de to i forbindelse med et framtidig verdenscuprenn, og Berger vil få de prispengene hun har krav på som verdenscupvinner.

Rettferdig

– Dette er en god og rettferdig avgjørelse for oss begge. Jeg ville hatt en dårlig følelse om Kaisa måtte gi fra seg krystallkulen sin, sier Berger i en kommentar til avgjørelsen.

– Jeg husker veldig godt kampen om sammenlagttittelen, og Kaisa var den sterkeste i de siste rennene. Det ville vært hyggelig å vinne tittelen i mitt aller siste renn, men den dagen var jeg tilfreds med karrieren jeg hadde hatt. Det er vanskelig å si hva jeg føler ved å vinne min andre krystallkule ettersom det har gått så lang tid.

Berger la opp som skiskytter etter 2014-sesongen. Punktum satte hun med 14.-plass på fellesstart i Holmenkollen, mens Mäkäräinen fikk verdenscuptrofeet etter sin 7.-plass. Sju år og ni måneder senere er det klart at de ble verdenscupvinnere begge to.

Ikke det samme

– Jeg er veldig glad for at jeg får beholde krystallkulen og tittelen som sammenlagtvinner. Jeg er også glad på Toras vegne. Dette var den rettferdigste avgjørelsen, sier Mäkäräinen.

– Selvsagt er det ikke det samme når man får trofeet sju år senere, og det er alltid skuffende når noen i sporten tas for doping. Jeg håper sporten vår får være dopingfri i framtiden slik at resultatene som oppnås på arenaen blir stående.