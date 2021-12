NHL tar koronapause til romjula

Det er enighet mellom NHL og spillerforeningen NHLPA om å starte juleferien etter tirsdagens kamper, heter det i en pressemelding mandag kveld lokal tid.

Tirsdag møtes Washington Capitals og Philadelphia Flyers, samt regjerende mester Tampa Bay Lightning og Vegas Golden Knights.

Må teste negativt

Spillerne returnerer til sine klubber 26. desember for koronatesting, trening eller reise til kamp, heter det. Ingen spillere eller andre i apparatet rundt får ta seg inn i lagets lokaliteter før de har avlagt en negativ koronaprøve.

Hockeyligaen blir den første av de store amerikanske sportsligaene til å ta koronapause. Også basketligaen NBA og den amerikanske fotballigaen NFL er hardt rammet av koronasmitte.

Det ble allerede søndag kveld kjent at NHL stopper alle kamper mellom amerikanske og canadiske lag til over jul.

Tolv tilfeller på ett lag

Søndag kunngjorde Detroit Red Wings at laget ikke kan spille kamper framover. De hadde da til sammen tolv koronatilfeller i laget.

Heller ikke Toronto Maple Leafs kunne stable på beina nok spillere. Boston Bruins, Nashville Predators, Calgary Flames, Colorado Avalanche og Florida Panthers hadde da allerede tatt juleferie.

Koronasituasjonen kan i verste fall gjøre at NHL-spillere ikke får delta i OL i Beijing på nyåret. NHL har tidligere uttalt at spillere kan delta om koronaviruset ikke er et problem.

En avgjørelse om saken er ventet de nærmeste dagene, ifølge spillerforeningen NHLPA.