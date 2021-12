Therese Andvik Rygg ny daglig leder i Brann

– Vi er glade for å ha fått konstituert en daglig leder internt etter at Vibeke Johannesen fratrådte stillingen, og vi er takknemlige for at Therese har takket ja, sier styreleder Siv Skard.

Rygg har vært leder for marked, kommunikasjon og bærekraft i Brann i to år.

Fast ansettelse av ny daglig leder vil bli oppgaven til klubbens neste styre. Dette velges på et ekstraordinært årsmøte neste år, opplyses det i pressemeldingen.

Lørdag ble det kjent at Vibeke Johannesen gikk av som daglig leder. Johannesen ble konstituert i sjefsjobben i november 2014, og hun fikk den permanent sommeren året etter.

– Da Vibeke fratrådte sin stilling, henvendte styret seg til meg om å ta over midlertidig, inntil ny daglig leder blir fast ansatt. Det har jeg takket ja til, og sammen med resten av administrasjonen skal jeg gjøre mitt ytterste for å ivareta Sportsklubben Brann på best mulig måte, både opp mot supporterne og partnerne. Jeg har sagt ja til å ta jobben midlertidig i den situasjonen klubben er i, frem til klubben har funnet en permanent løsning, sier Rygg.

Brann har lagt bak seg en elendig sesong. Sist uke rundet laget av med tap for Jerv i en spinnvill kvalifiseringsfinale. Det sto 1-1 ved ordinær tid og 4-4 etter ekstraomganger. Jerv vant 8-7 på straffer.

Torsdag trakk Birger Grevstad seg som styreleder i Brann. Han hadde ikke lenger flertallet tillit, og siden har også Geirmund Brendesæter forsvunnet ut av habilitetsårsaker. Espen Brochmann gikk av som styremedlem fredag.