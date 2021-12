Dortmund-sjef varsler snarlige Haaland-samtaler

Haaland er tippet å finne seg en ny klubb etter sesongen. Det er mange beilere på markedet, særlig fra England og Spania. Men i Dortmund er det fortsatt håp om at jærbuen blir med videre.

– Selvfølgelig ønsker vi at han er i Dortmund også etter sommeren. Vi må ikke gi ham bort, og trenger heller ikke gjøre det av økonomiske årsaker, sier Zorc til tyske Sky.

– Vi vil helt klart ha samtaler med ham de neste ukene for å klargjøre planleggingsarbeidet, legger Dortmund-sjefen til.

Zorc avfeier muligheten for et Haaland-salg når overgangsvinduet åpner i januar, men erkjenner at avtalen med storscoreren gjør at han kan bli solgt «under gitte betingelser» i juli.

– Men vi har en langtidskontrakt med ham. Det er han som må være aktiv her, ikke vi, sier Zorc.

Lørdag gikk Borussia Dortmund på et overraskende 2-3-tap borte mot formsvake Hertha Berlin. Haaland gikk målløs av banen, men har fremdeles flere scoringer (76) enn spilte kamper (75) i Bundesliga.