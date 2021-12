Ronaldo kjøper klubben som gjorde ham proff

Ifølge brasilianske medier betaler Ronaldo 400 millioner reais for eierandelen i laget fra Belo Horizonte. Summen tilsvarer 635 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for å landet avtalen. Det er mye jeg har å gi tilbake til Cruzeiro, sier 45-åringen i en video lagt ut i sosiale medier av klubbpresident Sergio Santos Rodrigues.

– Vi har mye arbeid foran oss. Jeg ber fansen om å koble bånd til klubben igjen og gå på stadion. Vi trenger mye styrke og fellesskap framover. Målet er å gjøre Cruzeiro stort igjen, legger Ronaldo til.

Cruzeiro har de siste sesongene slitt på nivå to i Brasil. Ronaldo debuterte for klubben som 16-åring i 1993. Han scoret 56 mål på 58 kamper, og suksessen gjorde at han fikk med være med det brasilianske VM-laget til sluttspillet i USA i 1994. Der fikk han medalje som verdensmester uten å ha spilt.

Etter mesterskapet ble Ronaldo solgt til nederlandske PSV Eindhoven. Senere skulle han skinne for Barcelona, Inter, Real Madrid og Milan. Spissen avsluttet karrieren hjemme i Brasil i Corinthians i 2011.