Ødegaard glitret i Arsenals storseier mot Leeds

Arsenal skapte enormt mange sjanser på Elland Road, og Ødegaard var en nøkkelspiller i gjestenes oppbyggende spill. Leeds strevde fælt med å stoppe drammenseren.

På tampen noterte han sin første målgivende pasning for sesongen. Da ga han ballen til innbytter Emile Smith Rowe forut for 4-1-scoringen. Det eneste som manglet fra Ødegaard, var hans femte ligascoring for sesongen. Han kunne fort fått den om han hadde gått litt mer for egne sjanser.

Mål ble det derimot på Gabriel Martinelli. Den 20-årige brasilianeren gjorde både 1-0 og 2-0 innen den første halvtimen. Han dunket først inn et skudd i høyre kryss på en ball fra Alexandre Lacazette, mens doblingen kom etter en lobb.

Begge ganger ble Leeds presset til å gjøre feil. Vertene så ikke ut til å ha lært stort av 0-7-prylen de fikk i møtet med Manchester City i midtuka. Det skal sies at Leeds er svært skadeplaget om dagen.

Kjør

Få minutter før hvilen økte Bukayo Saka til 3-0. Ødegaard startet det hele med en glitrende pasning, og etter litt om og men foran Leeds-buret scoret Saka via Mateusz Klich.

Raphinha reduserte for hjemmelaget på straffe kvarteret før slutt. Muligheten kom etter at Ben White felte Joe Gelhardt.

Arsenal kunne tatt ledelsen allerede i åpningsminuttene. Da satte London-laget inn et voldsomt kjør. Ødegaard skapte den første sjansen da han tredde Lacazette gjennom, men franskmannen greide ikke å overliste Leeds-keeper Illan Meslier. På returen var Saka svært nære nettsus.

Ødegaard ble tatt av banen i det 85. minutt. Det skjedde rett etter at han hadde lagt opp til Arsenals fjerde scoring.

Coronakaos

Etter 18 kamper er Arsenal tabellfirer i Premier League med 32 poeng. En slik plassering vil gi klubben et kjærkomment comeback i mesterligaen neste sesong, men bak følger en rekke konkurrenter med færre spilte kamper.

Leeds ligger på 16.-plass. Marcelo Bielsas menn trenger sårt å få tilbake spillere fra skader foran det som ligger an til å bli en kamp mot nedrykk utover sesongen.

Det skulle vært spilt seks PL-oppgjør lørdag, men kveldskampen var alene om å bli avviklet. Alle de andre ble utsatt på grunn av coronasmitte. Søndag ligger det an til at tre av fire kamper blir gjennomført.