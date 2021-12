Kombinert: Westvold Hansen i suveren ledelse etter hoppingen

Westvold Hansen har vunnet det som har vært av kombinertrenn i verdenscupen denne sesongen. Og hun har i alt vunnet fire av de fem verdenscuprennene som er blitt arrangert for kvinner i sporten.

Volavsek landet på 91 meter i hoppingen i Ramsau, mens japanske Yuna Kasai er nummer tre og går ut 31 sekunder bak den norske lederen.

Marte Leinan Lund går ut på femteplassen, 1.02 minutt bak lagvenninnen etter 88,5 meter i sitt svev. Ida Marie Hagen fikk opp 86 meter og starter 1.30 bak.

Hanna Midtsundstad landet på 81 meter og starter 2.26 minutter bak på en 18.-plass.

Mari Leinan Lund valgte å stå over rennet etter at hun fikk en smell i hodet i et fall i hoppbakken i Estland forrige helg.

Det skal gås fem kilometer langrenn senere fredag.