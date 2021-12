Klopp: – Ser ikke poenget ved å ta pause nå

– Jeg vet at Frank har sagt at han synes det ville være riktig, men jeg ser ikke det store poenget ettersom viruset fortsatt vil være der etter pausen, sa Klopp til BBC etter 3-1-seieren over Newcastle.

Han måtte greie seg uten viktige spillere som Virgil van Dijk og Fabinho, som er mistenkt koronasmittet.

– Det var ikke kult å få beskjed i morges om at gutta ikke er tilgjengelige, men ettersom de er vaksinert vet vi at det vil gå bra med dem. Spilleres og andres helse er det viktigste i øyeblikket, sa han.

– Alle mine gutter er fullvaksinert, og noen har fått en tredje dose, men man kan likevel bli smittet. Gaven forskerne har gitt oss er at man da kommer gjennom det uten store problemer.

Umulig

Han er likevel bekymret foran juleprogrammet.

– Straks man har fått smitten inn i troppen, er det lite sannsynlig at det bare er tre spillere. Blir det noen til så har vi plutselig bare 13 spillere klare til å spille 26. og 28. desember, og det er umulig, sa han.

Liverpool skal møte Leeds 2. juledag og Leicester to dager senere.

Skeptisk

– Å stoppe serien er sannsynligvis ikke det beste, men vi må få større fleksibilitet i oppsettet, og så må vi se på cupturneringer, om det er nødvendig med to semifinalekamper, med omkamper og slikt.

Han er også skeptisk til 3.-rundekampen i FA-cupen på nyåret.

– Jeg håper vi kan spille mot Tottenham søndag, men i cupen venter Shrewsbury, og vaksinasjonsraten blant lagene i Football League er ganske lav.