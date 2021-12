Terje Svendsen tar ikke gjenvalg som fotballpresident

Trønderen har vært fotballpresident siden 2016. Den gang tok han over etter Yngve Hallén.

– Jeg har likt jobben utrolig godt. Det har ikke vært mangel på krevende saker, alt fra åpenhetsdebatt, reiseregninger til pandemi og VM i Qatar. Etter seks år er det på tide å slippe nye krefter til, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

Han ble sist gjenvalgt på fotballtinget i mars 2020. Svendsen sier det er flere gode minner han vil ta med seg videre.

– Jeg har satt utrolig stor pris på samarbeidet med hele fotballfamilien. Spesielt vil jeg nevne samarbeidet med klubbene og kretsene i den krevende tiden vi har lagt bak oss. De har virkelig stått på for å holde aktiviteten i gang de to siste årene. Dette viser styrken i norsk fotball og betydningen fotballen har for barn, unge, voksne og i lokalsamfunn.

Han mener landslagene har levert godt sportslig i hans tid som NFF-president, men han peker på noen utfordringer som erstatteren arver videre.

– Den økonomiske utviklingen går fort. Skal vi henge med i sporten, må vi få tak i de internasjonale pengestrømmene. Ambisjonene må være at klubblag på herre- og kvinnesiden kvalifiserer seg til gruppespill i Europa og landslagene må kvalifisere seg til mesterskap, påpeker Svendsen.

A-landslaget for menn har ikke vært i et sluttspill siden EM i 2000.

Svendsens arvtaker vil bli stemt fram på tinget første helgen i mars.