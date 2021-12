Ved inngangen til det uhyre travle juleprogrammet råder det noe som ligner smittekaos i den engelske toppdivisjonen i fotball. Nå skal flere managere være innstilte på å ta tøffe grep i bruk.

Brentford-manager Thomas Frank anmoder ligaledelsen sterkt om å utsette hele helgens serierunde for «å bryte kjeden» med smittespredning. Han hevder videre å ha snakket med managerkolleger som er av samme formening.

Brentford er én av mange klubber som den siste tiden har slitt med mange smittede. Torsdag bekreftet manager Frank at ytterligere fire positive tester er registrert. Dermed er det totale antallet blant spillere og støtteapparat oppe i 13.

– Smittetilfellene går i taket i alle Premier League-klubbene. Alle sliter med det og har trøbbel, sier Frank, ifølge Sky Sports.

Bråstopp i én uke

Han tar nå til orde for en hel ukes kampstans i Premier League for å få kontroll på situasjonen. Det innebærer i så fall at også neste ukes ligacupoppgjør skyves framover i tid.

– Å utsette den kommende runden og også ligacuprunden vil gi alle minst en uke, eller fire eller fem dager, til å vaske ned treningsanlegget, slik at alt er rent og du bryter kjeden, påpeker Frank.

Tirsdag ble Brentfords kamp mot Manchester United utsatt på grunn av smitte i United. Et større antall spillere skal være coronarammet. Onsdag fulgte Premier League opp med å utsette oppgjøret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smittede i sistnevnte klubb.

– Vi respekterer fullt ut ønsket om å spille, det er viktig at fotballen fortsetter, og på denne måten kan vi sørge for at Boxing Day kan spilles. Det er jeg 100 prosent sikker på, sier Frank.

Mange klubber rammet

Tottenham har også slitt med et større smitteutbrudd den siste tiden. Sist helgs ligakamp mot Brighton ble derfor utsatt. Det samme ble London-klubbens conferenceliga-møte med franske Rennes.

Onsdag bekreftet i tillegg Leicester-manager Brendan Rodgers at han har ni spillere som er uaktuelle til torsdagens kamp mot Tottenham som følge av coronasmitte og skader. En forespørsel om å få kampen utsatt ble ikke innvilget av Premier League-ledelsen.

Aston Villa har også hatt smitte i klubben den siste tiden. Det samme har Chelsea og nevnte Brentford.

En rekke kamper på lavere nivå i engelsk fotball er også utsatt den siste tiden på grunn av positive virusprøver.