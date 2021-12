Det opplyser forbundet i en pressemelding torsdag. De fire finalene skulle vært spilt 29. desember.

Beslutningen om utsettelse kommer som en følge av at regjeringen 13. desember presenterte nye og forsterkede smitteverntiltak. Håndballforbundet opplyser at avgjørelsen er tatt i samråd med klubbene som skulle vært i aksjon.

Myndighetenes nye retningslinjer legger klare begrensninger for hvor mange tilskuere som kan slippes inn på arrangementer i tiden som kommer.

Samme dag

Håndballforbundet ønsker at finalekampene for junior og senior skal avvikles samme dag og i samme arena. Ny dato er ventet i løpet av kort tid.

– Vi ønsker å lage et arrangement som er NM-finalene verdig, og som spilles for fulle tribuner. Både spillere, trenere og klubber uttrykker at dette arrangementet står i en særstilling i norsk håndball. Basert på dette ønsker vi å utsette, slik at det åpner seg en mulighet for at dette kan bli den festdagen NM-finalene skal være, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud.

Vil ha feststemning

Opprinnelig var planen å spille finalene i Oslo Spektrum like før nyttår. I forrige uke ble arrangementet flyttet til Nadderud Arena.

– Å spille bare seniorfinalene 29. desember, og da for tomme tribuner, ville ikke gitt den festen som vi, spillerne og klubbene ønsker oss og håper på. At det derfor blir en utsettelse, er en avgjørelse klubbene uttrykker at de respekterer. Vi har hatt gode møter, og har fått mange konstruktive innspill – både for og imot den avgjørelsen vi nå har landet på. Målet for oss har vært å ivareta en helhet, sier Langerud.

Nora Mørk og Vipers møter Molde i NM-finalen for kvinner, mens ØIF Arendal og Elverum skal gjøre opp i herreklassen.