Tidligere Molde-spiller kjent skyldig i kampfiksing

Det har den svenske hovretten, som tilsvarer norsk lagmannsrett, bestemt. Cibicki ble tidligere i år frikjent i tingretten.

Retten mener at den nåværende Pogon Szczecin-spilleren bidro til fiksing av en kamp i Allsvenskan våren 2019 ved å få et gult kort. For dette fikk han angivelig utbetalt 300.000 svenske kroner, skriver Aftonbladet.

27-åringen dømmes til to års prøvetid. I tillegg er han utestengt fra all idrett i Sverige i fire år, noe han ble da han ble frikjent i tingretten i mai.

Svensken benekter anklagene og har selv forklart at de 300.000 kronene var et lån. Cibicki har i flere år slitt med spillavhengighet og har vært åpen om at han har spilt bort flere millioner kroner.

Cibicki slo igjennom i Malmö og ble solgt til Leeds i 2017. Han spilte 18 kamper på lån for Molde under Ole Gunnar Solskjær i 2018 og har også vært innom flere andre klubber. Han spilte for Elfsborg da den angivelige kampfiksingen skal ha skjedd.