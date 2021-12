Rekdal sier dette til Hamar Arbeiderblad:

– Jeg tenker ikke annet enn at vi får høre hva de har å si. Om det er grunnlag for å gå enda lenger, og om det blir mer konkret. Det er fremdeles en lang vei å gå før det blir en avklaring, vil jeg tro. Signalene per nå er at de ønsker en prat med meg. Så får vi se om det blir mer enn det eller ikke.

Ønsket av styret

Det var styremøte i Rosenborg tirsdag kveld, og i etterkant sa styreleder Ivar Koteng at han har god tro på at en ny trener vil være på plass innen jul.

– Vi er enige om veien videre, og vi er i ferd med å sette i gang det videre arbeidet fra i morgen (onsdag), sa Koteng til de oppmøtte mediene utenfor Brakka på Lerkendal.

Onsdag morgen erfarte både Adressa og TV 2 at Rekdal er ønsket av et samlet styre i Rosenborg. Ikke lenge etterpå bekreftet både Rosenborgs styredeler Ivar Koteng og HamKams Bent Svele at Rosenborg onsdag tok ny kontakt med tanke på samtaler mellom partene.

Trenerjakt

Adresseavisen er blant mediene som har skrevet at Kjetil Rekdal har stått på listen over aktuelle trenerkandidater, og at klubben allerede har snakket med 53-åringen to ganger.

TV 2 meldte at Rosenborg skal føle seg ganske trygg på at Rekdal ønsker seg jobben, og at det ligger an til at forhandlingene mellom partene starter innen kort tid.

Rekdal har en klausul i kontrakten med HamKam som gjør at han kan gå til andre klubber hvis det rette tilbudet dukker opp.

Åge Hareide ga seg som Rosenborg-trener etter inneværende sesong. Bodø/Glimts Kjetil Knutsen og serberen Milos Milojevic har også vært inne i bildet som aktuelle trenerkandidater for klubben som endte på 5.-plass i årets eliteserie.