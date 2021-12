Møter Norge i kvartfinale: Fersk trener la ned veto mot Trefilov i VM

Bodnijeva spilte under Trefilov på landslaget og ble også verdensmester under ham.

Etter at hun fikk jobben som landslagssjef i september i år, ble det tidlig klart at hun ikke ønsket at Trefilov (visepresident i det russiske håndballforbundet) skulle være med troppen til VM.

– Landslaget har en ny trener nå. Hun har stor respekt for Trefilov, men har bedt om uavhengighet i arbeidshverdagen, sier håndballpresident i Russland, Sergej Sjisjkarjov, til nyhetsbyrået TASS ifølge dansk TV2.

Trefilov trente russerne til fire VM-gull (2001, 2005, 2007 og 2009) og en OL-tittel (2016). Han har vært en del av landslaget mer eller mindre siden 1999.

Sist ble han observert i Tokyo under OL der han ropte instrukser til spillerne fra tribunen i sin rolle som forbundsrepresentant.

Det russiske laget slo Norge i OL-semifinalen, men tapte finalen mot Frankrike.

Danmark og Spania vant sine kvartfinaler i VM tirsdag. I siste kvartfinale møtes Sverige og Frankrike.